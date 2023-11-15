ФСБ завела дело против жителя Хакасии за призывы к расправе над политиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности завела уголовное дело в отношении жителя Хакасии за призывы к расправе над российскими государственными деятелями, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк ФСБ. Уточняется, что свои праворадикальные высказывания мужчина регулярно размещал в одном из сообществ в социальных сетях.

Установлен ранее работавший вахтовым методом в ряде промышленных предприятий житель поселка Коммунар Ширинского района 1986 года рождения, причастный к продвижению идей террористической направленности, — говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и к совершению насильственных действий в отношении представителей органов госвласти.

Ранее в Челябинске спецслужбы задержали сторонника одной из националистических украинских организаций, который планировал совершить теракт в регионе. Против него возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

До этого в Москве был арестован россиянина по подозрению в государственной измене. Какие-либо подробности дела неизвестны. Материалы засекречены. В случае установления вины, ему грозит до 20 лет колонии.