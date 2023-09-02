Житель Хакасии хранил арсенал оружия в диване

Фото: МВД по Республике Хакасия

В Ширинском районе Хакасии у жителя села Черное Озеро обнаружили дома арсенал оружия, который 36-летний мужчина хранил у себя в диване, сообщается на сайте республиканского главка МВД. Сельчанина обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Следствием установлено, что сельчанин незаконно приобрел и хранил нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, изготовленное самодельным способом с использованием заводских частей от винтовки Мосина и 12 охотничьих патронов к нему. Кроме того, он хранил различные виды пороха общей массой более 1100 граммов, — говорится в сообщении полиции.

Весь арсенал оружия изъяли. Как выяснилось, охотником обвиняемый не является, разрешения на хранение или ношение оружия у него нет. Мужчина нашел все это в подполье после смерти родственника и решил оставить на память.

В МВД отметили, что если бы житель Черного Озера добровольно сдал оружие и боеприпасы в полицию, это уберегло бы его от уголовной ответственности. Теперь же правоохранители направили уголовное дело в его отношении в суд.

Ранее в Свердловской области патологоанатома из города Сухого Лога оштрафовали на 200 тысяч рублей за хранение дома оружия и взрывчатки. Суд учел, что мужчина является единственным специалистом в городе, и вместо 15 лет лишения свободы приговорил его к семи годам условно.