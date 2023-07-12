Хабаровчанин убил и сжег в машине сожительницу под Красноярском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Хабаровска убил, а после сжег тело своей девушки в автомобиле под Красноярском, сообщил Telegram-канал Kras Mash. По его информации, спустя некоторое время 27-летнего россиянина удалось задержать в московском аэропорту.

Перед поджогом своего автомобиля подозреваемый предварительно снял номера. Машина была обнаружена в Березовском районе Красноярского края в пяти километрах от ближайшего населенного пункта. Установить ее владельца удалось по ВИН-номеру.

По данным регионального СК, парень пытался скрыться после совершения преступления. В ближайшее время его привезут в Красноярск для установления обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что женщина в Хабаровске зарезала своего возлюбленного в ходе ссоры. Обвиняемая нанесла сожителю не менее девяти ударов ножом.

По предварительным данным, женщина защищалась от разъяренного мужчины. После его убийства она рассказала обо всем друзьям по телефону. При этом в суде хабаровчанка признала свою вину лишь частично. Обвиняемая утверждает, что ударила сожителя шесть раз. По информации источника в полиции, теперь ей грозит от 6 до 15 лет колонии.