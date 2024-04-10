Житель Хабаровска спустя 20 лет раскрыл тайну гибели своей матери Житель Хабаровска спустя 20 лет признался в убийстве своей матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Хабаровска 20 лет хранил тайну о том, как лишился собственной матери, однако спустя столько времени сознался в ее убийстве, рассказала в беседе с KP.RU официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева. В 2004 году женщину забили до смерти на даче, но преступника так и не нашли, и дело закрыли.

Хабаровчанин Дмитрий сорвался на мать, когда она стала к нему придираться после совместного застолья, пишет издание. Тогда он напал на нее, стал избивать руками и ногами, а затем молотком и куском трубы. Дмитрий нанес женщине в общей сложности не менее 27 ударов, отчего она умерла на месте.

Все это время мужчина никому не рассказывал о совершенном преступлении, но все же решил признаться в нем и написал явку с повинной, сообщили представители Следственного комитета. После явки дело подняли из архивов и провели необходимые экспертизы и следственные действия.

Несмотря на давность событий, следствию удалось установить причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления. По уголовному делу проведены необходимые следственные и процессуальные действия, получены результаты экспертиз, в том числе медико-криминалистической, позволившей идентифицировать одно из орудий преступления — молоток, — прокомментировала Немцева.

Ранее бывшего директора муниципальной организации подмосковного Серпухова признали виновным в убийстве адвоката, которое было совершено по найму в 2016 году. Для этого чиновник привлек знакомого, который занимал должность директора муниципальной организации, и пообещал ему вознаграждение в размере 140 тысяч рублей.