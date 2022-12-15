Житель Хабаровска насмерть забил кирпичом своего товарища Житель Хабаровска насмерть забил кирпичом своего товарища и получил восемь лет тюрьмы

Жителя Хабаровска приговорили к восьми годам колонии после того, как он насмерть забил своего товарища кирпичом в мае этого года, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Он был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Инцидент произошел в мае 2022 года в доме на улице Овражная в Хабаровске. Местные жители устроили у себя дома вечеринку со спиртными напитками и пригласили гостей. Во время застолья между людьми произошла словесная перепалка, после которой один из приглашенных гостей избил другого фрагментом кирпича. Тот скончался на месте. Хозяева вызвали полицию, и преступник был задержан.