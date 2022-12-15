Жителя Хабаровска приговорили к восьми годам колонии после того, как он насмерть забил своего товарища кирпичом в мае этого года, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Он был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Инцидент произошел в мае 2022 года в доме на улице Овражная в Хабаровске. Местные жители устроили у себя дома вечеринку со спиртными напитками и пригласили гостей. Во время застолья между людьми произошла словесная перепалка, после которой один из приглашенных гостей избил другого фрагментом кирпича. Тот скончался на месте. Хозяева вызвали полицию, и преступник был задержан.
Собранные следственным отделом по Железнодорожному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении мужчины, 1989 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <...> Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении СК.