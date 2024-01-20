Житель Горловки стал жертвой обстрела ВСУ Мэр Приходько: житель Горловки погиб при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 января открыли огонь по Горловке в ДНР, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, в результате атаки погиб мужчина.

В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны ВФУ погиб мирный житель. Светлая память, — написал Приходько.

До этого мэр Горловки сообщил о трех пострадавших мирных жителях при обстреле украинскими войсками центра города. По его словам, также получила ранение сотрудница скорой медицинской помощи, однако он не уточнил, входит ли она в тройку пострадавших.

Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины часть старого квартала в Горловке осталась без электроснабжения. Кроме того, пострадал дом на улице Волкова, 15.

Телеканал РЕН ТВ предоставил видео с места событий в Горловке. На кадрах видно поврежденные балконы и выбитые окна. Местный житель рассказал, что один из снарядов попал в крышу. Как следствие, в квартире частично обрушился потолок.

Также 13 января ВСУ выпустили по Горловке 15 снарядов натовского калибра. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Однако сообщалось, что часть города оказалась обесточена.