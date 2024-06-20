Житель Горловки публично оскорблял русских и попал в поле зрения ФСБ В ДНР сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Горловки Донецкой Народной Республики по подозрению в разжигании межнациональной розни, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление спецслужбы. По данным ведомства, он публиковал в соцсетях видео и комментарии, в которых негативно высказывался о русских и унижал их человеческое достоинство.

УФСБ России по ДНР задержан житель Горловки, подозреваемый в публичном возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц. Задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, — говорится в сообщении.

Сейчас УФСБ устанавливает возможную причастность подозреваемого к работе на украинские спецслужбы. Ведомство передало оперативные материалы в региональное управление Следственного комитета для принятия процессуального решения.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жительнице Хабаровска, которая, по данным спецслужбы, передавала Украине информацию, которая могла навредить России. По факту произошедшего заведено дело о госизмене. Ей грозит пожизненное лишение свободы или от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.