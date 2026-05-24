Житель Энергодара в результате атаки дронов ВСУ получил осколочные ранения

Житель Энергодара Запорожской области в результате атаки дронов ВСУ получил осколочные ранения, сообщил в своем канале в МАКСе глава администрации Максим Пухов. По его словам, он госпитализирован.

Зафиксировано попадание в жилые дома; к счастью, без жертв. Но сегодня осколочные ранения получил мужчина 1985 года рождения, госпитализирован в МСЧ-145, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Пухов.

Энергодар остается без света, энергетики работают над восстановлением подачи электропитания. Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счет резервных источников, добавил он.

До этого в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он уточнил, что решение принято на уровне руководства региона и пройдет 24 и 25 мая. Также известно, что 35 человек были ранены при атаке.

Тем временем Захарова подтвердила, что многих возмутил тон постпреда Латвии, которая выступила на заседании Совбеза ООН. Дипломат отметила, что прозвучавшая ложь оскорбляет чувства тех, «кто сейчас сражается за жизнь своих детей».