Житель Джанкоя умер от тампонады сердца, не дождавшись помощи врачей Жительница Джанкоя обвинила врачей в халатности из-за смерти отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница крымского Джанкоя обвинила врачей районной больницы в халатности из-за смерти своего отца. Женщина рассказала Telegram-каналу «Mash на волне», что скорая забрала ее отца с подозрением на инсульт, но он два часа прождал госпитализации в приемном покое. На следующий день его не стало.

Как пишет канал, в приемном покое 66-летнему пациенту сделали компьютерную томографию, после чего надолго про него забыли. Дежурный врач хирургии отказался ставить мужчине диагноз и отправил его на повторную томографию. После процедуры медики и вовсе отправили мужчину ложиться по месту жительства в красногвардейскую больницу.

Дочь умершего утверждает, что реаниматолог так и не подошла к ее отцу. По ее словам, все это время мужчиной занималась только фельдшер скорой. Лишь через два часа у него взяли анализ крови и решили положить в отделение. Но уже на следующее утро женщине позвонили и сказали, что ее отца не стало.

По официальным данным, причиной смерти стала тампонада сердца — состояние, при котором кровь накапливается в перикарде и вызывает ухудшение сердечного наполнения. Реальной же причиной собеседница канала считает халатность и равнодушие врачей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку роддома в Челябинске после гибели плода в утробе матери. В ведомстве сообщили, что расследуется уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников медицинского учреждения.