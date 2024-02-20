Житель Донецка погиб при атаке ВСУ Mash: один человек погиб и четверо пострадали при ударе ВСУ по Донецку

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Киевскому району Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По информации Telegram-канала Mash, в результате атаки погиб один человек и еще четверо пострадали.

В Киевском районе шумно. Проявляйте максимальную осторожность! — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Как передает Mash, под удар украинских войск попал Республиканский травматологический центр. По его данным, атака велась из реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого украинская армия нанесла удар по Куйбышевскому району Донецка. Атака была зафиксирована в 02:10 по местному времени. В общей сложности ВСУ выпустили по населенному пункту Карловка 20 ракет из РСЗО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сорвали атаку украинских беспилотников на Калужскую и Брянскую области. По информации Министерства обороны РФ, над регионами было сбито два дрона ВСУ. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что БПЛА залетел на территорию Сухиничского района. Среди мирного населения никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет.