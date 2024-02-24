Житель многоэтажки терроризировал соседей и попал в психбольницу Mash: жители дома в Балашихе пожаловались на буйное поведение соседа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители многоэтажного дома в Балашихе в Подмосковье пожаловались на своего соседа, который буквально терроризировал их своим буйным поведением, передает Telegram-канал Mash. Мужчина закрывал двери изнутри, бегал по коридорам, стучался в двери и даже угрожал жителям дома, уточняется в материале.

Как сообщает канал, житель многоэтажки по имени Владимир блокировал входные двери в подъезд изнутри, просовывая между ручками метлу. В последнее время он стал действовать еще активнее. На этой неделе мужчина вышел ночью в коридор и стал стучаться к соседям, а потом и вовсе угрожать. При этом обращение в полицию, по словам жильцов, не помогло — участковый провел несколько воспитательных бесед, на этом все закончилось.

По данным канала, сначала жильцы полагали, что их сосед перепил, но позже поняли, что дело не в этом. Затем они связались с сестрой Владимира, но та не захотела помогать, однако выразила обеспокоенность в связи с его судьбой.

Сегодня мужчину забрали в психбольницу, — сообщил Mash.

Ранее в американском городе Вудберн пациент больницы сбежал из госпиталя и угнал машину скорой помощи. Спецмашину после нашли, но самого мужчину не удалось задержать «по горячим следам».