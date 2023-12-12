Житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Мужчина получил травмы при обстреле кассетными боеприпасами Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Там отметили, что также были повреждены два частных жилых дома, газопровод, ЛЭП и продуктовый магазин. По району в 19:20 было выпущено два снаряда калибра 155 мм с кассетной боевой частью.

По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 декабря по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Донецк (Ленинский район): по ул. Чемпионной, 80 ранен мужчина 1986 г. р., — отметили представители СЦКК.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытались нанести урон энергетической системе региона, в результате чего часть территории была обесточена. Он пояснил, что удары оказались массированными, поэтому не все из них удалось отразить. По словам Пушилина, не подавали тепло ряд котельных.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 9 декабря ВСУ сбросили три взрывных устройства на несколько населенных пунктов в регионе. Под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.