Житель Дагестана заявил о подмене своих мёртвых детей куклами

https://static.news.ru/photo/0ffbdc18-b307-11e9-b089-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Дагестана пожаловался, что в перинатальном центре Ставрополя ему подменили новорождённых детей на кукол. Он обратился в правоохранительные органы.

Мужчина рассказал, что дети погибли через некоторое время после рождения. Он привёз тела в Дагестан, чтобы похоронить. Однако вместо трупов на кладбище он обнаружил две куклы.

Я же своих детей оплакивал. А они живы? — кричал он на видеозаписи, опубликованной Baza.

Он сообщил, что обратился в полицию. Однако в Министерстве здравоохранения Ставрополья заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Эта информация не подтвердилась. Министерство здравоохранения Ставропольского края оперативно проверило данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях, — сказали в ведомстве журналистам ТАСС.

По данным Минздрава, такой пациентки не было ни в одном из перинатальных центров города. Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram отметил , что двойных смертей младенцев в медучреждениях, скорее всего, никогда не было.

В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжёлыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно, а двойных, насколько мне известно, никогда, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что тела родственникам отдают не в перинатальных центрах, а в патологоанатомической службе. При этом он взял на контроль ситуацию.

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