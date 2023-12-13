Житель Дагестана пошел справлять нужду на стройке и упал в шахту лифта

Житель Дагестана упал в шахту лифта, когда пошел справить нужду на территории строящегося дома, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Юноша работал грузчиком и решил отлучиться во время доставки заказа.

Пока его коллеги переносили мебель клиенту, он и еще один товарищ сидели в машине. В какой-то момент молодой человек решил отойти по нужде и ушел к недострою. Телефон он не взял. По данным канала, в темноте дагестанец споткнулся и упал в шахту. Там он пролежал час, пока друзья не обнаружили пропажу.

Еще три часа они пытались найти товарища. Сделать это удалось брату пострадавшего. В настоящий момент юноша находится в коме. Со дна шахты лифта его увезли со множественными травмами.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения пытался самостоятельно выбраться из застрявшего лифта, но упал в шахту. Он пролетел 20 метров, но сумел выжить. В больнице мужчине диагностировали ушиб мозга, травмы груди и живота. Хабаровчанин пытался выбраться из лифта в тот момент, когда сломавшийся механизм чинил сотрудник. Подъемник застрял между 9-м и 10-м этажами.