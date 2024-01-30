Житель Дагестана разбудил сына выстрелом в бедро из «Сайги» Mash Gor: житель Дагестана выстрелил в сына, пытаясь его разбудить

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Житель Дагестана выстрелил в своего сына из карабина «Сайга», пытаясь его разбудить, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, выстрел он произвел случайно. Пострадавший выжил, сейчас он идет на поправку.

Инцидент произошел в Кизлярском районе Дагестана. Как пишет канал, 62-летний мужчина достал из сейфа оружие и пошел будить своего сына, в какой-то момент охотничий карабин выстрелил и попал в ребра 36-летнему сыну.

Канал уточняет, что одна пуля пробило бедро насквозь, а вторая застряла. В полиции ожидают заключения экспертов, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Авторы канала утверждают, что ружье было зарегистрировано, разрешение на охоту у мужчины также имеется.

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