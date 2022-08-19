Житель Дагестана расстрелял депутата и заместителя имама В результате стрельбы в селе Алмак в Дагестане пострадали четыре человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Алмак Казбековского района Дагестана местный житель открыл стрельбу, сообщил в беседе с ТАСС глава населенного пункта Мухудин Салаев. В результате пострадали четыре человека, включая сельского депутата, заместителя имама и экс-сотрудника полиции.

В результате стрельбы в селе Алмак четыре человека ранены. Среди раненых: один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции, — заявил Салаев.

Он уточнил, что бывший сотрудник полиции находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. В ближайшее время он будет доставлен авиацией в больницу Махачкалы.

Глава Алмака заявил, что стрельбу устроили местные «оппозиционеры», которые пытаются саботировать работу администрации села.

Ранее полиция задержала 39-летнего жителя города Кимры Тверской области, который подозревается в убийстве подростка. Мужчина выстрелил в вошедшего в кафе юношу, который скончался по пути в больницу. По данным СМИ, причиной инцидента стала ссора между мужчиной и подростком, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

До этого 31-летний житель подмосковной Электростали расстрелял из травматического пистолета группу людей за то, что они мешали ему спать. Как сообщается, шумное поведение компании на детской площадке возмутило местного жителя. Он вышел и затеял драку с отдыхающими, после чего взял оружие и открыл стрельбу. Пострадавших в ходе инцидента нет.