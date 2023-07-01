Житель Дагестана напал на девушку из-за легкого платья Baza: житель Каспийска напал на девушку из-за просвечивающего платья

Фото: mvd_dagestan/t.me

Житель Дагестана напал на девушку, которая прогуливалась в просвечивающем платье, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, мужчину возмутил ее якобы непристойный вид, из-за чего он плюнул в нее, а потом бросил на землю. Пострадавшая обратилась в травмпункт и полицию. В Сети было опубликовано видео с моментом нападения.

По информации Baza, нападение произошло в Каспийске. Водитель автомобиля Lada Priora заметил, как по улице прогуливается девушка в легком платье. Он вышел из машины и заявил ей о непристойности такого поведения, та ему ответила в похожей манере. Мужчина плюнул девушке в лицо и собрался уехать, однако та толкнула его рукой. После этого он силой повалил ее на дорогу.

Ранее известный сахалинский фотограф Арсений Котов (Семенов) избил и чуть не задушил девушку из-за 500 рублей. По словам пострадавшей Ангелины Латыповой, молодой человек стал вымогать деньги за ужин.

До этого в городе Балтийске Калининградской области задержали моряка, который изнасиловал местную жительницу и изувечил ей лицо. Мужчина напал на девушку утром 14 мая. Сначала он спросил разрешения на то, чтобы проводить ее до дома, но позже напал возле железнодорожных путей. Спасли девушку местные жители, которые услышали крики пострадавшей.