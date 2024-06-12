Житель Дагестана на автомобиле устроил погоню за собакой Житель Дагестана на автомобиле трижды пытался наехать на собаку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Дагестана на машине гонялся за собакой, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала | Дагестан». Водитель попал на камеру видеонаблюдения: на кадрах видно, что он трижды пытался наехать на животное, которое мирно лежало на обочине дороги.

Когда автомобилист заметил вышедшую из ворот женщину, он прекратил гоняться за псом. Авторы материала потребовали найти и наказать гражданина за жестокое обращение с животными.

Ранее в Петергофе мужчина схватил собаку своей бывшей возлюбленной за поводок и со всей силы ударил об асфальт. Чихуахуа скончался на месте. Также дебошир ударил старшего брата своей бывшей партнерши тупой стороной топора по спине. Его задержали, известно, что в прошлом году он вышел из колонии. После разрыва с девушкой еще долго ее преследовал и угрожал.

До этого прокуратура Иркутской области информировала, что житель Ангарска избил четырехмесячного щенка, а после выбросил его с четвертого этажа дома. От полученных травм питомец скончался. Мужчину осудили за жестокое обращение с животным, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, жительница Тольятти нашла в городском парке собаку, обернутую в пакет и привязанную к дереву. Пес был связан капроновыми нитками. На место вызвали спасателей, жертву живодера передали ветеринарам.