Житель Чувашии попался при попытке вскрыть банкомат овощечисткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чувашии местный житель попытался вскрыть банкомат при помощи отвертки, плоскогубцев и овощечистки, сообщает местная прокуратура. В это же время сотрудник службы безопасности банка наблюдал за грабителем через камеру.

Инцидент произошел в утренние часы 8 сентября в отделении одного из местных банков в городе Канаше.

Сотрудник безопасности, увидев происходящее по камерам, с помощью громкоговорителя сообщил злоумышленнику о том, что его действия обнаружены, — отмечает ведомство.

Услышав предупреждение, грабитель поспешил покинуть место происшествия. При этом известно, что в банкомате на тот момент находилось более 4 млн рублей. Вскоре личность злоумышленника установили, он задержан. Против него завели уголовное дело.

В Санкт-Петербурге ранее задержали местного жителя, который попытался вскрыть банкомат на Каменноостровском проспекте. Позднее выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за педофилию.

Также сообщалось, что в Новокузнецке грабитель напал на девушку, попытавшись выхватить у нее телефон. Женщина применила против злоумышленника газовый баллончик, после чего тот попытался скрыться, но затем упал на землю и заснул. До приезда полиции мужчину стерегли местные жители. Оказалось, что фигурант ранее был неоднократно судим.