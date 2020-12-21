Житель Читы заплатит 393 тысячи за обман счётчика электроэнергии

https://static.news.ru/photo/3c2b13aa-428d-11eb-810e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Мужчина из Читы заплатит компании «Читаэнергосбыт» 393 тысячи рублей после того, как уменьшил показания счётчика электроэнергии при помощи встроенного радиомодуля.

По данным Черновского районного суда города, при снятии показаний прибора учёта специалисты обнаружили кратное снижение среднемесячного потребления электричества, что вызвало сомнения в достоверности информации.

Визуально прибор учёта был технически исправным, однако по результатам проверки установлено, что в прибор учёта вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта, — говорится в сообщении суда.

Изначально компания требовала взыскать с мужчины более миллиона рублей, суд первой инстанции обязал его выплатить 960 тысяч рублей, однако после обжалования сумма взыскания была уменьшена.

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