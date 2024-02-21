Жителя Читы задержали за госизмену в пользу Украины ФСБ задержала администратора Telegram-канала из Читы по подозрению в госизмене

Фото: Пресс-служба ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Читы, который подозревается в государственной измене в пользу Украины, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Забайкальскому краю. По предварительной информации, мужчина был администратором канала в Telegram, который находился под контролем СБУ, передает ТАСС.

ФСБ России на территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины, — сказано в сообщении.

Подозреваемый хотел обратиться в посольство США за политическим убежищем, его задержали при попытке выехать за границу. Как установили сотрудники ФСБ, россиянин вел антироссийскую пропаганду, а также передавал СБУ сведения о российских военных и их родственниках. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее студент Речного училища из Петрозаводска получил девять лет лишения свободы за подстрекательство к госизмене. По данным следствия, молодой человек «сформировал убеждение», что нужно помешать достижению целей спецоперации на Украине. В 2022 году студент безуспешно пытался склонять граждан вступить в ряды ВСУ.