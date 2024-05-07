Житель Бурятии ударил сожительницу вилкой и задушил ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии задержали жителя села Каленово по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на следственное управление СКР по Бурятии. По предварительным данным, подозреваемый нанес несколько ударов вилкой по ее телу, после чего задушил женщину.

Как уточняет издание, через некоторое время мужчина попытался реанимировать сожительницу, но та скончалась от полученных травм на месте происшествия. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Проводятся следственные действия.

По данным СКР по Бурятии, пара проживала вместе в селе на протяжении 26 лет. 5 мая они распивали спиртные напитки. Поздно вечером между сожителями разгорелся конфликт на почве ревности и желании женщины продолжить выпивать.

Ранее стало известно, что в подмосковной Кашире под суд пойдет 43-летний местный житель, подозреваемый в убийстве матери и покушении на брата. После того как брат дал отпор, подозреваемый попытался сбежать из дома, спрыгнув с третьего этажа. В итоге он получил травмы, потребовавшие госпитализации.

До этого в Татарстане суд заключил под стражу жительницу Набережных Челнов, обвиняемую в убийстве знакомой в общежитии в поселке ГЭС. По данным СКР, мотивом преступления послужила ревность.