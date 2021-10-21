Житель Бурятии сжёг дом жены из-за развода

Мужчина поджёг дом своей супруги, которая хотела развестись, в Иволгинском районе Республики Бурятия. Его задержали в тот же день, 21 октября, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу МВД по Бурятии. Мужчина просил жену восстановить отношения — она отказывалась с ним общаться.

В очередной раз пьяный юноша пришел поговорить к жене, но её не оказалось дома. Тогда злоумышленник взломал дверной замок и проник внутрь. А затем поджёг палас на полу в комнате и скрылся, — сообщили в правоохранительных органах.

Дом в дачном товариществе, который снимала 31-летняя супруга, сгорел целиком, нанесённый ущерб — 1,5 млн рублей.

Поджигатель признался, объяснил совершённое обидой и алкогольным опьянением. Мужчине 23 года, официально он не работает, до этого уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы VII созыва Оксана Пушкина рассказала, что в законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия обязательно должно быть обозначено понятие «преследование». Также, по её словам, в документе должны быть прописаны профилактические меры, включающие охранные ордеры — судебный и внесудебный.