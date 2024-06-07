Пьяный сельчанин использовал кочергу в качестве оружия и сел на 11 лет Житель Бурятии сел на 11 лет за убийство кочергой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии 52-летнего жителя села Сужа приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство собутыльника кочергой и избиение этим же предметом знакомой, передает пресс-служба Следственного комитета. Женщина столкнулась с побоями из-за того, что обнаружила труп собутыльника в квартире осужденного и отнеслась к этому с чрезмерным интересом, как посчитал преступник.

Женщина стала расспрашивать о состоянии потерпевшего, продолжавшего лежать на полу. Злоумышленнику не понравилось ее любопытство. В ходе возникшего конфликта он той же кочергой нанес несколько ударов женщине по голове, от чего потерпевшая потеряла сознание, — рассказали в СКР.

Придя в сознание, женщина следующим утром вызвала в злополучную квартиру полицию. На месте правоохранители обнаружили труп убитого.

Ранее в Новосибирске начался судебный процесс над Андреем Ермаковым, который проткнул голову своего товарища Сергея Подгорнова вилами, но тот чудом выжил. Ермакова судят по статье о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Но он настаивает, что оборонялся.