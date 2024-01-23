Жителя Бурятии осудили за кражу уникального реквизита из сельского ДК Жителя Бурятии приговорили к 400 часам работ за кражу костюмов из сельского ДК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бичурский районный суд Бурятии приговорил жителя сельского поселения Петропавловское к 400 часам общественных работ за кражу из сельского Дома культуры пяти комплектов уникального реквизита — старообрядческих женских костюмов и другой одежды, сообщили «МК в Бурятии» в суде. Часть украденного мужчина продал на «Авито».

Как пишет издание, инцидент произошел в сельском поселении Петропавловское Джидинского района в сентябре 2022 года. Реквизит принадлежал частному лицу и включал в себя сарафаны, фартуки и рубахи, пять поясов ручной работы, три женских платья и 12 платков, сшитых на основе образцов одежды этноконфессиональной группы «семейские». Затем злоумышленник продал часть похищенного через приложение «Авито».

Владельцы уникального реквизита оценили ущерб в 49 тысяч рублей, еще 3,5 тысячи рублей потребовала взыскать администрация сельского поселения. Часть украденного возвращена законным владельцам.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, подозреваемый в краже иконы Божией Матери из храма на улице Софьи Ковалевской. Ранее петербуржец уже был судим за совершение аналогичных преступлений.