Жителя Бурятии осудили за ограбление магазина на 165 рублей Житель Бурятии получил условный срок за ограбление магазина на 165 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Бурятии вынесли приговор за ограбление магазина на 165 рублей и нападение на продавца, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Муйского районного суда. Местный житель получил четыре года условного срока. В качестве оружия нападавший использовал разводной ключ: им он напугал сотрудницу магазина.

Продавцу удалось выбежать и позвать на помощь, — отмечают в пресс-службе суда.

Пока женщина ходила за помощью, нападавший похитил товар на сумму 165 рублей. Помимо условного наказания подсудимый должен будет погасить ущерб и все процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката. Приговор в законную силу не вступил.

Житель поселка Луговое в Калининградской области ранее ограбил собутыльницу: он дал женщине пощечину и сорвал с нее серьги, чтобы подарить своей жене. Теперь подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы. При этом отмечается, что украшения оказались обычной бижутерией.

До этого в Санкт-Петербурге преступник попытался ограбить банк, но в итоге ушел без денег. Войдя в помещение, злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал отдать ему деньги, однако сотрудники организации ответили твердым отказом. Инцидент произошел в банке на 9-й линии Васильевского острова.