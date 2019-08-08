https://static.news.ru/photo/01502fa0-b9ee-11e9-99fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/taska4e

Просьбу о помощи с указанием координат обнаружил житель Бурятии под крышкой своих наручных часов. Неизвестный по-русски написал, что его удерживают в рабстве у китайцев.

Помогите. В рабстве у китайцев. Они держат меня в подвале. 87.03137. Позвони 430871, — было написано на часах.

Под постом развернулась оживлённая дискуссия, кто-то принял фото за шутку, но большинство поверили сказанному в записке и посоветовали обратиться в полицию, сообщает Infpol.

Как писал News.ru, гражданка Таджикистана и её сын подозреваются во взятии в рабство мужчин из Узбекистана. Их привезли в Подмосковье и оставили без обещанных денег и документов. Людям обещали зарплату не менее 250 долларов за 15 дней работы на сельхозполях под Серпуховом. Под предлогом оформления регистрации и патента на трудовую деятельность у мигрантов забрали все документы. Спустя месяц обманутые приезжие смогли обратиться в полицию. 51-летнюю рабовладелицу и её 29-летнего сына задержали.