Житель Бурятии избил ногами 12-летнего обидчика сына в школе Следком: 36-летний мужчина пойдет под суд за избиение ребенка в Бурятии

Фото: СУ СК России по Бурятии

Суд в Бурятии рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который избил 12-летнего ребенка в октябре прошлого года, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Находясь на территории образовательного учреждения в городе Улан-Удэ в вечернее время, мужчина вмешался в конфликт своего сына и нанес удары кулаками и ногой по голове его оппонента. Здоровью ребенка был нанесен ущерб средней тяжести.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ <...>. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Ранее в одной из школ Барнаула родители учеников потребовали администрацию школы сменить учителя физкультуры и написали на него заявление в полицию. Поводом для недовольства стал скандал на одном из уроков, когда педагог дал пощечину восьмилетнему ребенку за плохое поведение. Отмечается, что камера видеонаблюдения зафиксировала происходящее в тот день. Однако именно момент инцидента оказался вырезанным на записи. Родители отмечают, что случай рукоприкладства уже не первый.