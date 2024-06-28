Житель Брянской области сдавал СБУ данные о российских войсках Житель Брянской области арестован за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Брянской области арестовали местного жителя, подозреваемого в госизмене, сообщили в региональном УФСБ. Предполагается, что мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделения Вооруженных сил России, передает ТАСС.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что Верховный суд Республики Крым вынес приговор жителю Сакского района полуострова, обвинявшемуся в государственной измене. В августе 2022 года мужчина снимал на видео работу комплекса противовоздушной обороны. Записи с данными о местоположении техники он передавал украинским спецслужбам посредством чат-бота в одной из соцсетей. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Telegram-канал Mash до этого сообщил о задержании сотрудниками ФСБ старшего следователя МВД Крыма. По данным канала, с 2016 года 38-летний майор собирал и передавал СБУ данные о жителях полуострова из засекреченных баз ведомства. Канал уточняет, что в отношении него завели уголовное дело по статье о государственной измене. В публикации уточняется, что ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.