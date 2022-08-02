Житель ближнего зарубежья нашел ракеты у мусорки в Коломне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские в Коломне задержали уроженца Узбекистана, который на «Жигулях» вез противотанковые ракеты, сообщает «Осторожно, новости». В Telegram-канале уточнили, что 44-летний Аминбой Ш. обнаружил боеприпасы среди мусора. Сотрудники полиции выяснили, что ракеты, найденные мужчиной, используют для противотанкового комплекса «Конкурс-М». Помимо снарядов для ракетницы житель ближнего зарубежья нашел тубус для РПГ-18.

Вчера вечером коломенские полицейские остановили подозрительные «Жигули», доверху набитые металлом. Владельца машины доставили в отдел полиции для беседы. Там он признался, что среди железа у него лежит опасная находка — две ракеты, которые он якобы нашел в самом центре города у мусорки, — признался задержанный.

В итоге «Жигули», на которых Аминбой перевозил снаряды, погрузили на эвакуатор и увезли подальше от жилых домов. Саперы проводят экспертизу по данному инциденту. Полицейские установят, каким образом ракеты оказались среди мусора.

Ранее житель Санкт-Петербурга пришел в отдел полиции № 30 Василеостровского района с двумя артиллерийскими снарядами. По его словам, боеприпасы он нашел в лесу.

ФСБ в декабре 2021 года провела в ряде российских регионов спецоперацию, в ходе которой были задержаны 85 подпольных оружейников. У них изъяли более 350 единиц различного оружия от пистолетов до пулеметов, также большое количество боеприпасов, в том числе артиллерийских.