Житель Благовещенска забросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата SHOT: диверсант бросил два «коктейля Молотова» в военкомат в Благовещенске

В Благовещенске полиция разыскивает злоумышленника, который забросил два подожженных «коктейля Молотова» в здание военного комиссариата, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, обе бутылки с зажигательной смесью потухли, здание военкомата осталось целым.

По данным SHOT, инцидент произошел в ночь на 25 сентября у военкомата на улице Островского в Благовещенске. Неизвестный поджег две бутылки с зажигательной смесью, забросил их в окно здания, после чего скрылся. Одна из бутылок быстро потухла, другая даже не разбилась.

Накануне в том же Благовещенске сотрудники полиции задержали двух мужчину и женщину, которые фотографировались у военкомата с «коктейлем Молотова». По данным SHOT, после фотосессии они намеревались поджечь здание по заданию украинских кураторов. На допросе в полиции мужчины признались, что кураторы обещали заплатить им 50 тысяч рублей.

В августе пенсионер с зажигательной смесью был задержан возле Бутырского военкомата в Москве. 70-летний мужчина привлек внимание сотрудников полиции, когда подошел к зданию с пакетом и телефоном с включенной громкой связью. Собеседник мужчины просил включить камеру. Когда полицейские подошли к пенсионеру поближе, тот начал спешно уходить, при этом в его пакете зазвенели бутылки. Мужчину задержали, у него нашли несколько «коктейлей Молотова» и коробок спичек.