Житель Благовещенска пойдет под суд за дискредитацию российской армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Благовещенска отправят под суд по обвинению в вандализме и дискредитации действий Вооружённых сил России. Об этом сообщили в управлении МВД по Амурской области. Там отметили, что подозреваемый уже понёс наказание по целому ряду административных статей.

По информации полиции, 25-летнего мужчину задержали в марте. Предполагается, что за несколько дней он изрисовал запрещёнными символами и надписями, дискредитирующими действия ВС РФ, пять объектов городской инфраструктуры в центре Благовещенска. Он был задержан во время очередного акта вандализма на детской площадке. При задержании он оказал попытку сопротивления и распылил в сторону правоохранителей перцовый баллончик.

По каждому преступному эпизоду были возбуждены уголовные дела, которые позднее соединили в одно производство. Расследование дела в отношении 25-летнего жителя областного центра по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения, — говорится в сообщении полиции.

Кроме того, отмечается, что подозреваемый уже понёс наказание по ряду административных статей. Его отправили под арест на 28 суток и приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему может грозить до трёх лет лишения свободы.