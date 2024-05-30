«Контузия, ранения»: житель Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ Гладков: житель Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ дронами-камикадзе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель села Грузское Борисовского района Белгородской области получил множественные ранения и контузию из-за атаки украинской армии дронами-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

В результате одной из детонаций взрывного устройства пострадал мирный житель — у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор рассказал, что из-за четырех взрывов повреждены здания местного филиала Почты России и храма села — посечены фасады и выбиты окна. В результате атаки также повреждения получили три легковые машины, одна из которых загорелась, пожар оперативно ликвидировали.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды ударили беспилотниками-камикадзе по заправочной станции на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области. При первой атаке пострадал местный житель, у него многочисленные ранения, включая черепно-мозговую травму.