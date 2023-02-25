Житель Башкирии зарезал двух человек из ревности и попал в смертельное ДТП

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В Башкирии 22-летний житель Уфы убил из ревности свою бывшую девушку и ее молодого человека, а затем устроил ДТП, в котором погиб один человек, сообщается в Telegram-канале МВД республики. После аварии молодой человек находится в больнице, в отношении него возбуждены два уголовных дела.

Двойное убийство было совершено в селе Киргиз-Мияки. Подозреваемый выследил свою бывшую 16-летнюю девушку и ее нового 20-летнего парня и нанес им по несколько ножевых ранений. Потерпевшие скончались.

Молодой человек скрылся с места преступления на машине своего отца, а затем пересел на собственный автомобиль ВАЗ-2114 и отправился в Уфу. По дороге он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Granta. В результате ДТП один из двух человек, ехавших в LADA скончался, а второй, как и подозреваемый в убийстве, пострадали и были доставлены в больницу.

В СКР сообщили, что место убийства двух человек осмотрено следователями и криминалистами, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен комплекс экспертиз. После того как состояние здоровья подозреваемого стабилизируется, с ним будут проведены следственные действия и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

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