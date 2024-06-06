Житель Башкирии согнал пенсионеров с лавочки и угодил в розыск В Башкирии ищут избившего четырех пенсионеров палкой мужчину

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Полиция в Башкирии разбирается в деле с избиением четырех пожилых людей мужчиной в Нефтекамске, сообщает РИА Новости. Поводом для этого послужило появившееся в Сети видео, где разыскиваемый прогоняет с лавочки пенсионеров и бьет их при этом палкой. Инцидент зарегистрировали по результатам мониторинга социальных сетей. При этом от пострадавших заявлений не поступило.

Сотрудниками полиции устанавливаются место происшествия и лица, фигурирующие на видеозаписи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик на детской машине сбил пенсионерку с ног. В результате происшествия женщина получила травмы — сломала несколько пальцев и разбила голову. Медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу. Ее состояние сейчас стабильное. Материалы по случившемуся переданы в полицию.

До этого полицейские применили оружие, когда прибыли по вызову в квартиру в Выборге. Пьяный мужчина угрожал своей матери с ножом в руке. Силовики выстрелили четыре раза, три из которых пришлись по нападавшему. На место вызвали скорую помощь, однако врачи не сумели его спасти.