Житель Башкирии съел сердце пенсионера на глазах у прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Башкирии арестован житель Куюргазинского района, подозреваемый в убийстве пожилого человека, чтобы съесть его сердце, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах региона. Сам 47-летний мужчина заявил, что совершил преступление, заключив сделку с дьяволом, чтобы вылечить свое сердце.

Как сообщил источник, убийство произошло 26 февраля. Подозреваемый рассказал, что заключил договор с темными силами ради решения проблем со своим сердцем. Условия контракта якобы предусматривали убийство другого человека и поедание его аналогичного органа. В результате мужчина пришел в дом к незнакомому 65-летнему пенсионеру, трижды ударил его топором по голове и вырезал у него сердце, которое начал есть на остановке общественного транспорта на глазах у прохожих. После этого он отдал недоеденный орган стоявшей рядом пожилой женщине, попросив захоронить его.

Затем мужчина направился в близлежащий продовольственный магазин, где стал распивать спиртное. Там его задержали сотрудники полиции, при обыске у подозреваемого обнаружили наркотические вещества. Мужчину поместили в СИЗО, где спустя три дня он признался в убийстве. Выехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили в квартире труп.

По информации Следственного управления СК РФ по Башкирии, в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз.

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