Житель Башкирии похудел ради службы в армии

https://static.news.ru/photo/094aa074-28d7-11eb-9c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии 25-летний Азамат Шакиров ради своей мечты служить в армии похудел на 14 килограммов и сделал коррекцию зрения.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, весной молодой человек пришёл в военкомат, но не прошёл медицинскую комиссию. Тогда на следующий же день он сделал коррекцию зрения, а затем записался в фитнес-зал.

По словам Шакирова, денег на личного инструктора у него не было, но один тренер бесплатно вызвался помочь.

Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 килограммов. Теперь я вешу 118 килограммов, — рассказал Азамат.

По данным Минздрава России, от ожирения и избыточного веса страдает каждый второй житель страны. Чаще всего людям с лишними килограммами рекомендуют соблюдать диету, в частности исключить из рациона сладкое. Однако соглашаются на это немногие, и для них есть хорошая новость. Как утверждают эксперты, похудеть можно и без отказа от сладостей, писал NEWS.ru.