В Барнауле пассажир дважды ударил ножом водителя маршрутки

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Житель Барнаула нанес ножевое ранение водителю автобуса в ходе конфликта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. По данным ведомства, инцидент произошел в маршрутке № 65. Пострадавший был доставлен больницу.

20 августа в 18 часов 19 минут в отдел полиции <...> поступило сообщение от гражданина 2001 года рождения о том, что у здания по адресу шоссе Ленточный бор, 2 находится мужчина с ножевым ранением. Так же поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что в городскую больницу с колото-резаной раной госпитализирован мужчина 1977 года рождения, водитель маршрутного автобуса № 65, — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 58-летний мужчина. Сотрудники полиции начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Санкт-Петербурге тем временем в больницу с ножевым ранением был доставлен продавец. По информации Telegram-канала SHOT, на него напал покупатель, который рассчитывал получить скидку на арбуз.