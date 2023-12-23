Житель Балашихи зарезал мать из-за квартирного вопроса

В подмосковной Балашихе местный житель зарезал мать охотничьим ножом во время ссоры, сообщает Telegram-канал SHOT. Конфликт возник на фоне квартирного вопроса: женщина хотела продать свою долю. После убийства мужчина сам вызвал полицию и во всем сознался.

31-летний фигурант жил вместе с 58-летней матерью в трехкомнатной квартире площадью 64 квадратных метра. По данным канала, стоимость жилья примерно составляет 9 млн рублей. Вчера, 22 декабря, женщина сообщила сыну, что собирается продать свою часть.

Мужчина заявил, что категорически против, завязался конфликт, в ходе которого он схватился за охотничий нож и дважды ударил мать — в живот и шею. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Севастополе подросток, вооружившись ножом, напал на мать. В дневнике 17-летний юноша написал, что мечтает ее убить и изнасиловать. Во время нападения на шум отреагировали соседи. Когда дверь квартиры вскрыли, пострадавшая находилась на полу с множественными ранами. Подросток сбежал через окно, но вскоре был пойман в центре города.