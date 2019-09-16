Мужчина отказался покидать свою квартиру в аварийном доме Архангельска из-за 16 кошек, которые живут вместе с ним. Городские власти ведут с ним переговоры и обещают предоставить жильё в манёвренном фонде.
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Как писал News.ru, шведское издание Expressen объяснило, почему с котом жить лучше, чем с человеком. Первым аргументом в пользу пушистых питомцев стала их чувствительность к настроению хозяина. Во время сна кошка не будет воевать за одеяло, а также может повысить популярность человека в социальных сетях. В материале также отмечается, что кошки самостоятельны и чистоплотны, чем иногда не отличаются люди. Кроме того, пушистые питомцы не дают вредных советов и всегда благодарят за вкусный ужин.