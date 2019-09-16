https://static.news.ru/photo/0c4221a4-d887-11e9-b622-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Arco Images/Wegner/Global Look Press

Мужчина отказался покидать свою квартиру в аварийном доме Архангельска из-за 16 кошек, которые живут вместе с ним. Городские власти ведут с ним переговоры и обещают предоставить жильё в манёвренном фонде.

Как сообщает «Ридус», двухэтажный деревянный дом был признан аварийным ещё в 2015 году. 29 его жильцов уже покинули здание, от переезда отказывается только один мужчина, 20 лет назад приехавший сюда из Донецкой области. Он отвечает, что ему некуда временно переехать с 16 кошками, которые проживают вместе с ним и которых он не может бросить «на произвол судьбы».

Как писал News.ru, шведское издание Expressen объяснило, почему с котом жить лучше, чем с человеком. Первым аргументом в пользу пушистых питомцев стала их чувствительность к настроению хозяина. Во время сна кошка не будет воевать за одеяло, а также может повысить популярность человека в социальных сетях. В материале также отмечается, что кошки самостоятельны и чистоплотны, чем иногда не отличаются люди. Кроме того, пушистые питомцы не дают вредных советов и всегда благодарят за вкусный ужин.