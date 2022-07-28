Житель Ангарска отсудил у Bentley двойную стоимость бракованного автомобиля

Фото: Michael Sohn/AP/TASS

Bentley Bentayga

В 2017 году житель Ангарска купил автомобиль марки Bentley Bentayga за 13 млн рублей, однако вскоре после покупки машина сломалась, официальный дилер ее починил, но она вновь перестала работать. Тогда ангарчанин обратился в суд и выиграл у компании-производителя 26 млн рублей за бракованный товар, пишет «КП-Иркутск».

Хозяин Bentley узнал, что официальный дилер отремонтировал авто, не согласовав с ним способ устранения, не указал причину недостатков.Тогда он обратился к независимому эксперту и решил через суд вернуть машину импортеру. Ну и, конечно, получить деньги назад, — рассказали в пресс-службе Ангарского городского суда.

В результате экспертизы автомобиль признали некачественным, суд встал на сторону пострадавшего жителя Ангарска и потребовал у Bentley компенсацию в размере 26 млн рублей. В данную сумму вошли средства, потраченные на покупку машины, разница между ценой автомобиля, установленной договором, и его ценой на момент вынесения решения суда, а также убытки, которые ангарчанин понес из-за уплаченных по кредитному договору процентов. Помимо этого, в 26 млн вошла неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, штраф, а также компенсация морального вреда.

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