Житель Алтая забросал полицейский участок коктейлями Молотова

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Сотрудники полиции задержали жителя Алтая, который пытался поджечь полицейское отделение с помощью бутылок с зажигательной смесью, сообщает Telegram-канал Baza. За несколько часов до нападения его доставляли в это отделение за неподчинение требованию сотрудника правоохранительных органов, однако тогда его освободили по состоянию здоровья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По информации канала, инцидент произошел днем 12 ноября в районе 15:00. 36-летний злоумышленник приблизился к административному зданию отделения МВД по Чемальскому району и начал закидывать строение коктейлями Молотова. Начался пожар, который повредил облицовку здания, также загорелись флаги России и Республики Алтай.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата в Морозовске. По данным канала, мужчина бросил в окно по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью, однако пожар в здании так и не возник. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

В октябре мужчина, недовольный действиями охранников кафе в Екатеринбурге, забросал заведение коктейлями Молотова. В момент совершения преступления внутри находились посетители. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, ему грозит до семи лет лишения свободы.