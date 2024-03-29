Мигрант высказался о «Крокусе» в магазине и отправился за решетку На Алтае суд арестовал гражданина Узбекистана за поддержку теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проживающий на Алтае гражданин Узбекистана высказался в одном из местных магазинов в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», его арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба Рубцовского городского суда. Мигранта обвинили в публичном оправдании террористического акта.

Инцидент произошел 24 марта, задержать злоумышленника удалось только спустя несколько дней. Им оказался мужчина 1993 года рождения, который находился в России без регистрации, а также нигде не работал.

Похожая ситуация ранее произошла в Санкт-Петербурге. Там гражданин Таджикистана, нелегально проживающий в городе, был задержан за публичное оправдание теракта в «Крокусе». Он опубликовал в ночь на 25 марта соответствующий комментарий в интернете. Мигранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («оправдание терроризма»).

До этого в Нижнем Новгороде школьница лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку в «Крокусе». Она рассказала, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь. Выяснилось, что старшеклассницу считали гордостью города и неоднократно чествовали в мэрии за достижения в культуре.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа террористов ворвалась в концертный зал и расстреляла людей, после чего начала поджигать здание. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 143 человека, еще почти 200 человек пострадали, среди них есть дети.