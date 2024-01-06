Житель Алтая обстрелял бар из-за громкой музыки

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На Алтае мужчина открыл стрельбу около бара из-за громкой музыки, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, инцидент произошел в селе Чоя. Недовольный шумом 39-летний местный нарколог вызвал полицию к питейному заведению.

При этом, когда правоохранители доехали, он уже ссорился с посетителями бара и вел видеосъемку. Позже он принес из дома «Сайгу» и выстрелил в воздух. Полиции удалось его уговорить убрать оружие и проехать с ними в отделение.

Ранее группа вооруженных мужчин напала на водителя во дворе одного из жилых домов в Тюмени. Автомобилист, пытаясь скрыться от преследования, врезался в несколько припаркованных машин. Случившееся зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

Инцидент произошел на улице Муравленко. Судя по кадрам, распространившимся в соцсетях, шестеро вооруженных пистолетами мужчин загнали водителя в тупик во дворе. Чтобы скрыться от преследования, ему пришлось протаранить несколько автомобилей. Нападавшие задержаны.

До этого в Ингушетии главный бухгалтер Сунженского отдела полиции Умар Цечоев из личного травматического оружия обезвредил злоумышленников, открывших стрельбу по водителю автомобиля Lada. Главбух рассказал, что узнал двоих подозреваемых по ориентировке.