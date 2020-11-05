Жириновский попросит переименовать улицу в Твери в честь Михаила Круга

https://static.news.ru/photo/fd37abce-1f71-11eb-8caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Память известного исполнителя шансона, уроженца Твери Михаила Круга должна быть увековечена в названии одной из улиц города. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отметил, что Круг был исполнителем, трогавшим сердца миллионов людей, и его личным другом. Жириновский пообещал обратиться к главе города Алексею Огонькову с просьбой переименовать одну из улиц города в честь покойного шансонье. По мнению политика, это может быть местный вариант Арбата — Трёхвсятская улица.

Надо ту, где больше сторонников его живёт, где люди ходят. Может, ближе к Арбату местному. Как у нас на Арбате Виктор Цой. Может, улицу, где он жил. Но это пускай родственники решают или комиссия при городской думе, — цитирует Жириновского «Подъём».

Михаил Круг был застрелен в собственном доме в ночь на 1 июля 2002 года. Имя его убийцы было установлено лишь в прошлом году — оказалось, что исполнителем преступления был Дмитрий Веселов, убитый в 2003 году.

Ранее, как писал NEWS.ru, Владимир Жириновский иронично высказался об амбициях экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуть себе влияние в руководящих структурах страны. Лидер ЛДПР призвал Саакашвили расслабиться и приехать «на Рублёвку за грибами».