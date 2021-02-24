Жириновский поддержал идею «Яблока» о преобразовании Лубянки

https://static.news.ru/photo/554f90e8-76a1-11eb-abea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал лучший, по его мнению, вариант преобразования Лубянской площади в Москве. Он предложил вариант, который ранее высказали в партии «Яблоко».

Политик уверен, что не следует устанавливать на площади памятник ни одному их деятелей прошлого.

Лучший вариант преобразования Лубянской площади — возвращение фонтана. Ставить памятники никому не нужно, — написал он в Telegram.

Накануне члены партии «Яблоко» сообщили, что собираются направить в комиссию по монументальному искусству Москвы предложение об установке на Лубянской площади фонтана. Как писал NEWS.ru, власти Москвы предложат жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт.