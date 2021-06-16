Жилые дома и больницу затопило в Керчи из-за мощных ливней

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.
По данным администрации города,
Руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая
В центральной части дожди были несколько слабее. Например, в Симферополе выпало 28 мм осадков (около 80% месячной нормы).
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В мае в Москве выпало 93,3 мм осадков, что составляет почти две месячные нормы. Синоптики отметили, что этот месяц стал четвёртым маем в списке самых дождливых в этом веке.