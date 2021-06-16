Жилые дома и больницу затопило в Керчи из-за мощных ливней

https://static.news.ru/photo/ce639ab0-cf3e-11eb-82ac-96000091f725_660.jpg Фото: ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/vk.com

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным администрации города, затоплены улицы Комарова, Пирогова, Советская и некоторые другие. Кроме того, центр города остался без электроснабжения.

Руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала агентству, что на востоке полуострова объём осадков составил почти две месячные нормы. Так, в Керчи выпало 82 мм осадков, в Белогорске — 88 мм, в районе Керченского пролива — 73 мм, что составляет полторы месячные нормы.

В центральной части дожди были несколько слабее. Например, в Симферополе выпало 28 мм осадков (около 80% месячной нормы).

Глава Крыма Сергей Аксёнов отменил запланированное совещание и срочно выехал на восток полуострова, передаёт Пятый канал. Он также опубликовал кадры, на которых видны затопленные улицы.

В мае в Москве выпало 93,3 мм осадков, что составляет почти две месячные нормы. Синоптики отметили, что этот месяц стал четвёртым маем в списке самых дождливых в этом веке.