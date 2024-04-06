Жилой сектор затопит, срочная эвакуация: новое о прорыве дамбы в Орске

Фото: Главное управление МЧС России по Оренбургской области

В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города в Орске Оренбургской области, сообщила местная администрация. Власти проинформировали, что жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации. Что известно о прорыве дамбы в Орске к этому часу — в материале NEWS.ru.

Какая ситуация в Орске после прорыва дамбы

По информации властей, на пересечении улиц Карла Маркса и 1-го Мая в Орске жителей ждут автобусы для эвакуации.

Сейчас приостановлено электроснабжение районов, ограниченных семью улицами. Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, будет продолжаться. Власти подчеркнули, что по всей зоне ЧС рассредоточены гидропосты, которые ведут постоянный мониторинг ситуации.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что в Орске сосредоточены все необходимые силы, чтобы оказать помощь людям и справиться с последствиями паводка.

«Работы по восстановлению поврежденных участков дамбы ведутся в оперативном режиме — завезен необходимый материал, на месте работают бригады и техника. Дамба впервые была под такой нагрузкой», — подчеркнул глава региона.

Как в Орске эвакуируют жителей

Около 600 домов подтоплены в Орске в результате прорыва дамбы, при этом вода продолжает прибывать, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Вода продолжает прибывать в так называемую старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. На данный момент подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах», — проинформировали в ведомстве.

В настоящее время спасатели вывозят граждан при помощи плавсредств. В 12 пунктах временного размещения (ПВР) находятся порядка 230 человек, в том числе 73 ребенка.

«К ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению привлечено более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств», — уточнили в пресс-службе.

В Орске власти уже подготовили пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, заявил на очередном заседании комиссии по ЧС губернатор региона Денис Паслер.

В городе открыто шесть ПВР. Они расположены в школах № 11, 17, 37, 88, гимназиях № 1 и 3. При необходимости власти откроют дополнительные пункты. По информации правительства Оренбургской области, в результате затопления микрорайона Старый город в Орске пострадавших нет.

После прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек, сообщали в администрации города.

Сколько повреждений выявили на дамбе в Орске

В Орске на прорванной дамбе, расположенной в черте города, обнаружены два повреждения, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на слова мэра Василия Козупицы. По его данным, бригады и техника восстанавливают объект.

Градоначальник подчеркнул, что эвакуацию населения нужно проводить максимально оперативно, поскольку вода может прибывать стремительно. Спасатели вместе с представителями властей выносят на руках маломобильных и пожилых граждан. Кадры эвакуации опубликованы в Telegram-канале МЧС России.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее обратился к жителям пригородных поселков, оказавшихся в зонах возможного подтопления. Он подчеркнул, что ситуация критическая. По его данным, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 см и достиг 778 см.

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