Жилой дом в Новосибирской области разнесло в щепки из-за взрыва газа Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Новосибирском

Фото: МЧС РФ

Газ взорвался в частном доме города Барабинска Новосибирской области, сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. Дом при взрыве газовоздушной смеси был разрушен полностью.

По предварительным данным, в результате инцидента двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение Барабинска. Дом разрушен полностью, — говорится в сообщении.

Сообщение о взрыве поступило в 13:18 по местному времени. Пожарные расчеты прибыли к месту происшествия спустя две минуты. Возгорание было полностью ликвидировано спустя восемь минут. К тушению пожара привлекли 29 человек и 10 единиц специальной техники. Обстоятельства взрыва выясняются.

В четырехквартирном жилом доме в Саратове ранее взорвалась газовая плита. По данным регионального управления МЧС, пострадал один человек. Он был экстренно госпитализирован. Инцидент произошел на улице Арбатской.

После взрыва вспыхнул пожар. Огонь распространился на площадь один квадратный метр. В управлении уточнили, что повреждения получили стены в двух комнатах квартиры.