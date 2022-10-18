Жилой дом в Ейске обследуют комплексом «Стрела» Пострадавший от падения Су-34 жилой дом в Ейске обследуют на устойчивость комплексом «Стрела»

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Поврежденный в результате падения военного самолета дом в Ейске обследуют с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела», который позволит оценить устойчивость оставшихся конструкций, передает «112». Telegram-канал также публикует видео с масштабами разрушений после крушения Су-34.

На видео видны обугленные кирпичи и поврежденный фасад дома с вылетевшими окнами и разрушенными балконами. Из взорванных проемов стен вываливаются обгоревшие панели и балки.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во дворе многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. Как заявили в Минобороны России, военный самолет потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщили в СКР, причиной падения военного учебного истребителя, вероятнее всего, послужила техническая неисправность самолета. Крушение следователи ведомства квалифицировали как нарушение правил полетов. Согласно данным МЧС, в результате падения самолета погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы. 68 жильцов удалось спасти, свыше 360 человек были эвакуированы.